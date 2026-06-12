Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Очень страшное кино 6 Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Сатпаеве 15 июня 2026

Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 15 июня 2026 в Сатпаеве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Очень страшное кино 6»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
22:00 от 1100 ₸
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Вызов от самой Хюррем: 5 каверзных вопросов по «Великолепному веку», на которых спотыкаются даже знатоки (тест)
В оригинале Толкина такого и в помине не было: 5 персонажей «Властелина колец», выдуманных Джексоном
Что стало с Арьей Старк после финала «Игры престолов»? История девушки, выбравшей путь за край карты
Поцелуй показали, но была ли любовь? Вот что на самом деле связывало Элронда и Галадриэль во «Властелине колец»
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но вы видели этот с Деревянко? Рейтинг 7,7 — один из лучших военных детективов
Хоть Алья и одна из самых умных турецких героинь, она тоже совершала ошибки: 5 моментов в «Далеком городе», где она облажалась
А вы знали, что «Скорость» с Ривзом и Буллок — это жесткий плагиат? В Японии сняли такой же фильм кадр в кадр, но за 30 лет до Голливуда
«Забавный ироничный детектив про жулика и честного полицейского»: этот сериал с Плетневым с рейтингом 8,1 — один из лучших, что выпускали на НТВ
Разочаровались в «Зимородке»? Эти 5 драм вернут вам веру в турдизи и напомнят, как должна выглядеть настоящая страсть
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты
Толкин еще при жизни написал, что нельзя менять во «Властелине колец»: но Джексон пошел против его мнения целых 5 раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше