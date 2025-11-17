Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Хищник: Планета смерти Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Сатпаеве 17 ноября 2025

Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 17 ноября 2025 в Сатпаеве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 чт 13 пт 14 сб 15 вс 16 пн 17 вт 18 ср 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Хищник: Планета смерти»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
3D
10:00 от 1100 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
«Почувствовать себя Макеевым — это интересно»: во 2 сезоне «Новой смены» вернется звезда «Молодежки»
«Игра в кальмара» + «Черное зеркало»: посмотрела фильм «Не беспокойся, дорогая» и зависла на 2 часа после финальных титров
Почему Трандуил ненавидел не только гномов, но и эльфов: оказалось, фильмы извратили его настоящую историю — в книгах все иначе
«Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге
Amazon Prime Video хотел сделать из сериала Fallout лучшую адаптацию видеоигр: но вот 5 моментов, в которых он облажался
Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное
Почему Безликие завербовали именно Арью Старк: тайна, которую фанаты «Игры престолов» не разгадали до сих пор
Думали, «Шерлок» — вершина детективов? Тогда вы просто не видели «Люпена» от Netflix — 70 млн просмотров за первый месяц как вам?
Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина?
Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны»
Между Мариной и Брагиным встает дипломат: чем обернется возвращение бывшего мужа в новых сериях «Склифосовского»
Продолжение этого сериала НТВ зрители требуют каждый день — ждать осталось недолго: премьера уже в декабре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше