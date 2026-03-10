Меню
Расписание сеансов Невеста!, 18 марта 2026 в Сатпаеве

Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
10:00 от 600 ₸ 23:50 от 600 ₸
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
