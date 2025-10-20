«Главное — чтобы Паша вернулся»: встревоженные фанаты «Невского» подозревают, что премьеру 8 сезона снова перенесли

Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили

Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена

Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера

Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии

Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»?

Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это

Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две

У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали?

Хоакин Феникс — новый Джигарханян? В «Джокере» нашли плагиат на культовую ленту советского режиссера

Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну