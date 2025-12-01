Что за мотороллер у Гены в «Чебурашке»? В фильме их, кстати, было несколько — а вы и не заметили

Эти 5 аниме претендуют на звание лучшего в 2025 году: Screen Awards включил в список и «Соло-прокачку»

В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить

Какие фильмы мы ждали на Новый год, когда были детьми: «Морозко», конечно, тоже

В каком отеле снимался «Один дома 2»? Понятно, почему именно там Кевин встретил Трампа

Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!»

Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни

Что в новом «Простоквашино» останется от мультика: «А этого кота я впервые вижу!»

За последние 30 лет эти 10 триллеров пересматривали чаще всего: не только «Семь» и «Молчание ягнят» — есть и другие

Назовите режиссеров советских культовых фильмов: 6 вопросов для тех, кто не боится запутаться (тест)

91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке?