Киноафиша
Фильмы
Трон: Арес
Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Сатпаеве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Завтра
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
3D
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Трон: Арес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Esentay
Сатпаев, улица Панина, 1
2D
18:25
от 1100 ₸
3D
11:20
от 1100 ₸
MovieStar
г. Сатпаев, улица Абая 19
2D, RU
10:55
14:30
