Соскучились по «Сватам»? Вот еще 3 сериала о необычных семьях — точно будете хохотать перед экраном

Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу

Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест)

Звезды «Игры престолов» только зря вернулись: новинка со Старками «Проклятый рыцарь» набрала жалкие 38% на RT

Михалков обрушился с жесткой критикой на военную драму от Гая Ричи с оценкой в 7,9: «И это все на наши деньги»

У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки

Еще больший успех или разочарование для зрителей? Кинокритик предсказал, что ждет «Слово пацана 2»

От этих трех сцен «Великолепного века» мороз по коже до сих пор: вспоминаем самые душераздирающие эпизоды, над которыми рыдали все

После финала «Фоллаута» фанатов мучают эти два вопроса: вокруг семьи Гуля слишком много секретов

Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые

Балабанов мечтал о съемках особенного фильма с Брюсом Уиллисом: режиссер собирался предложить звезде «Крепкого орешка» безумную роль