Меню
Киноафиша
Кордай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Не оставляй, мама!
Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 2026 в Кордай
18 февраля 2026
Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 18 февраля 2026 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
ср
18
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Не оставляй, мама!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
20:05
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Спустя 18 лет становится понятно, что настоящий злодей в «Дьявол носит Прада» вовсе не Миранда: вот кто издевался над Энди
Не «Невский», а разборок не меньше: эти 3 российских сериала обойдут популярные проекты на раз-два
А вы обращали внимание, во что одеты герои «Первого отдела»? Без реальных следователей и здесь не обошлось
Даже «Сияние» так не унижали: лишь одна экранизация Кинга получилась настолько плохой, что от нее открестились сами актеры
Где найти атмосферу «Властелина колец» в 2026-м? В подборке 6 новых фэнтези про эльфов, демонов и пророчества
Американцы обожают этот фильм Гайдая с 8,2 на IMDb: «Бесценная нелепица»
Судьбы этих животных заслуживают отдельных фильмов: где нашли зверей для новинки проката «Красавица»
«Кольца власти» за $58 млн за серию, а «Очень странные дела» дышат в спину: 6 самых дорогих фантастических сериалов
Вы — истинный знаток Пушкина, если ответите на все вопросы о «Сказке о царе Салтане»: проверка знаний (тест)
От этого печенья даже Нео не смог отказаться: повторяем рецепт Пифии на своей кухне
380 слов — за один фильм: почему Джон Уик почти не разговаривает в кадре
Вы точно истинный знаток легендарного фильма СССР «Москва слезам не верит», если ответите на вопросы по сюжету (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667