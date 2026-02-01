Меню
Киноафиша Фильмы Не оставляй, мама! Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 2026 в Кордай 11 февраля 2026

Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 11 февраля 2026 в Кордай

Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
16:55 от 2000 ₸ 20:00 от 2000 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
