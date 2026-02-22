Меню
Киноафиша
Кордай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ғашықпын саған
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в Кордай
24 февраля 2026
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 24 февраля 2026 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ғашықпын саған»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
22:00
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Верни меня из мёртвых
Отзывы
2025, Италия, ужасы, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
После финала «Фоллаута» фанатов мучают эти два вопроса: вокруг семьи Гуля слишком много секретов
Еще больший успех или разочарование для зрителей? Кинокритик предсказал, что ждет «Слово пацана 2»
Михалков обрушился с жесткой критикой на военную драму от Гая Ричи с оценкой в 7,9: «И это все на наши деньги»
Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые
3 мощных зарубежных сериала Netflix, которые вы наверняка пропустили: №2 оценят фанаты «Викингов» и «Спартака»
Звезды «Игры престолов» только зря вернулись: новинка со Старками «Проклятый рыцарь» набрала жалкие 38% на RT
От этих трех сцен «Великолепного века» мороз по коже до сих пор: вспоминаем самые душераздирающие эпизоды, над которыми рыдали все
Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу
У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки
Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест)
Балабанов мечтал о съемках особенного фильма с Брюсом Уиллисом: режиссер собирался предложить звезде «Крепкого орешка» безумную роль
Соскучились по «Сватам»? Вот еще 3 сериала о необычных семьях — точно будете хохотать перед экраном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667