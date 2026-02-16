Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Қызым Расписание сеансов Қызым, 2026 в Кордай 18 февраля 2026

Расписание сеансов Қызым, 18 февраля 2026 в Кордай

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Қызым»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
15:30 от 1800 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Где найти атмосферу «Властелина колец» в 2026-м? В подборке 6 новых фэнтези про эльфов, демонов и пророчества
Даже «Сияние» так не унижали: лишь одна экранизация Кинга получилась настолько плохой, что от нее открестились сами актеры
Американцы обожают этот фильм Гайдая с 8,2 на IMDb: «Бесценная нелепица»
Не «Невский», а разборок не меньше: эти 3 российских сериала обойдут популярные проекты на раз-два
Вы точно истинный знаток легендарного фильма СССР «Москва слезам не верит», если ответите на вопросы по сюжету (тест)
«Кольца власти» за $58 млн за серию, а «Очень странные дела» дышат в спину: 6 самых дорогих фантастических сериалов
Спустя 18 лет становится понятно, что настоящий злодей в «Дьявол носит Прада» вовсе не Миранда: вот кто издевался над Энди
380 слов — за один фильм: почему Джон Уик почти не разговаривает в кадре
От этого печенья даже Нео не смог отказаться: повторяем рецепт Пифии на своей кухне
Вы — истинный знаток Пушкина, если ответите на все вопросы о «Сказке о царе Салтане»: проверка знаний (тест)
А вы обращали внимание, во что одеты герои «Первого отдела»? Без реальных следователей и здесь не обошлось
Судьбы этих животных заслуживают отдельных фильмов: где нашли зверей для новинки проката «Красавица»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше