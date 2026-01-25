Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Жалмауыз Кемпір Расписание сеансов Жалмауыз Кемпір, 2026 в Кордай

Расписание сеансов Жалмауыз Кемпір, 2026 в Кордай

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Жалмауыз Кемпір»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
14:55 от 1800 ₸ 22:20 от 2000 ₸
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше