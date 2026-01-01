Меню
Киноафиша
Кордай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Көз тимесін
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Кордай
1 февраля 2026
Расписание сеансов Көз тимесін, 1 февраля 2026 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
1
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Көз тимесін»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
07:15
от 1800 ₸
12:50
от 1800 ₸
17:20
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На помощь!
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Кыял
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667