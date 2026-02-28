Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Кит-убийца Расписание сеансов Кит-убийца, 2026 в Кордай 1 марта 2026

Расписание сеансов Кит-убийца, 1 марта 2026 в Кордай

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 28 Завтра 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Кит-убийца»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
18:30 от 2000 ₸
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Убийцы
Убийцы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Все уверены, что родители Фродо утонули, но есть одна деталь, которую Гэндальф предпочёл не объяснять
Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека
Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы
Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского»
3 российских сериала, где в центре сюжета — принципиальные адвокаты: №1 вышел в 2024 году
«Выдавливание слез должно быть порционным»: зрители устали от соплей во 2 сезоне «Ландышей» — что еще разочаровало
Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы
16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж
Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами
«Заезжено до смерти» и «Это потрясающе плохо»: рейтинг «Крика 7» рухнул до 47% свежести на RT и причины есть
Надоели «Миу-миу-миу» с утра до вечера? Нашла 3 мультфильма, которые легко заменят «Три кота»
От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше