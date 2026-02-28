Меню
Кит-убийца
Расписание сеансов Кит-убийца, 2026 в Кордай
1 марта 2026
Расписание сеансов Кит-убийца, 1 марта 2026 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
28
Завтра
1
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Кит-убийца»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
18:30
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Кит-убийца
Отзывы
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
