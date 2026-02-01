Меню
Киноафиша
Кордай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Құшақташы мама
Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Кордай
11 февраля 2026
Расписание сеансов Құшақташы мама, 11 февраля 2026 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
11
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
16:35
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
«Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения
96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день
Будет ли 2 сезона сериала «Спартак: Дом Ашура»: зрителям сначала не «зашло», но финал всех переиграл
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
Замену сериалу «Укрытие» за год посмотрели 44 000 000 раз: есть один плюс — он уже закончен
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
Отсчет пошел — зрители приготовились: так выйдет 5 сезон «Первого отдела» 16 февраля, или все же нет?
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667