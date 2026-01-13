Меню
Ойын
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Кордай
14 января 2026
Расписание сеансов Ойын, 14 января 2026 в Кордай
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
22:15
от 1800 ₸
23:55
от 1800 ₸
