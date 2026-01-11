Меню
Киноафиша Фильмы Qazaq Alemi 2 Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Кордай 13 января 2026

Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 13 января 2026 в Кордай

Сегодня 11 Завтра 12 вт 13 ср 14
Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
09:00 от 1600 ₸ 22:05 от 1800 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
