Меню
Киноафиша
Кордай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Кордай
31 декабря 2025
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 31 декабря 2025 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
30
Завтра
31
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Qazaq Alemi 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
09:25
от 1600 ₸
20:15
от 1800 ₸
22:15
от 1800 ₸
23:55
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Новогодний стол как в Хогвартсе? Легко — собрали 3 рецепта из культовой франшизы о Гарри Поттере, которые можно повторить без всякой магии
Комедии 2025 года, которые смотрятся легко и не утомляют: №5 с Шакуровым и Курковой — это же русская версия «Стажера»
«Один дома» 100 раз смотрели все, а правильно помнят немногие: тест из 5 каверзных вопросов осилят лишь 7% фанатов
«Что это за чвакающий шлепок?»: самый громкий провал Рязанова за 50 лет - рейтинг у фильма 2,7 и не спасли его ни Безруков, ни Гурченко, на Гафт
Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение
В 2026 году стоит обратить внимание на эти 4 российских сериала: хоть и детективы, но вывернут душу наизнанку
Надоело каждый год смотреть одну и ту же «Иронию судьбы»? А что если Надю сыграет Марго Робби, а Женю — Дэниел Крэйг: ИИ уже все сделал (видео)
«Мы не в Вестеросе»: братья Дафферы объяснились по поводу финала «Очень странных дел» — Красной свадьбы не будет
«Игра престолов», «Декстер» или «Во все тяжкие»? Вот какие сериалы зрители считают с идеальными финалами — тут ноль вопросов
Новые серии «Наруто» все-таки выйдут — и точная дата известна: обычно обещанного 3 года ждут, но бывает, как видите, и дольше
Зрителям в «Семнадцати мгновениях весны» так и не показали сына Штирлица: мальчика вырезали в последний момент из этой сцены
Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667