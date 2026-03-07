Меню
Киноафиша
Кордай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Кордай
10 марта 2026
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 10 марта 2026 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
20:10
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Кавилл из «Ведьмака» и Тормунд из «Игры престолов» встретятся у Гая Ричи — что известно о новом фильме
Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь
144 этажа тайн скоро раскроют главный секрет: когда выйдут 3 и 4 сезоны «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон
«Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио»
Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам?
Зрители были в шоке, когда Хюррем вдруг пропала: почему Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века»
Думала, уже все новинки Netflix пересмотрела, а потом нашла этот сериал 2026 года: 8 эпизодов можно залпом глянуть целиком
Вот это красавец! Любите Брагина из «Первого отдела»? Посмотрите этот сериал с Колесниковым — рейтинг 8,2 и место в топ-250
Ждете продолжение «Первого отдела»? Плохая новость — ждать еще долго: стало известно, когда выйдет 6 сезон
Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе
«Настоящий визуальный фейерверк»: сериал «Хранилище 13» называют скрытой жемчужиной фантастики, а вы его пропустили
Салли и Майк, мы скучали! Прошло больше 20 лет после первого фильма: Pixar готовит продолжение «Корпорации монстров»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667