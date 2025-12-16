Меню
Фильмы
План «Ш»
Расписание сеансов План «Ш», 2025 в Кордай
16 декабря 2025
Расписание сеансов План «Ш», 16 декабря 2025 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «План «Ш»»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
11:15
от 1600 ₸
22:20
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
