Киноафиша Фильмы Bayguys Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Кордай 16 декабря 2025

Расписание сеансов Bayguys, 16 декабря 2025 в Кордай

Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
10:00 от 1600 ₸
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
