Киноафиша Фильмы №37 Расписание сеансов №37, 2025 в Кордай

Расписание сеансов №37, 2025 в Кордай

Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
16:45 от 1800 ₸ 22:10 от 1800 ₸
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
