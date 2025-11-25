Меню
Киноафиша
Кордай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Жездуха Кореяда
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Кордай
25 ноября 2025
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 25 ноября 2025 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жездуха Кореяда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
09:50
от 1600 ₸
20:15
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Зрители считают, что главный герой «Дюны» — Пол Атрейдес, но это не так: настоящий лидер все время был в тени и дергал за ниточки
Кто настоящий отец Джона Коннора? В Сети вычислили, что это не Кайл Риз
Ненавидела все волшебное, но от бедного сироты не отказалась: почему Петунья Дурсль все-таки приняла Гарри в семью
Доа или Ишил? В 115 серии «Клюквенного щербета» снова взорвут «бомбу» — один из Уналов на яхте выжил
Если не хотите пропасть на полгода, смотрите эти 3 турецких сериала: серий мало, зато страсти кипят, как в долгоиграющих хитах
«У Гайдая боли нет»: почему Крыжовникову не льстит, когда его сравнивают с культовым советским режиссером
Прошло 15 лет, а этот сериал снова в топах по просмотрам: даже тогда критики считали его жестоким, а зрители оценили на 88%
Нолан так тонко намекнул на случившееся, что поняли только самые внимательные: речь про эту незаметную деталь в «Интерстелларе»
Кого еще озвучивал Бурунов, кроме Леонардо Ди Каприо: в списке есть и Грю из «Гадкого Я», и Депп в «Фантастических тварях»
У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара»
Галадриэль поцеловала Гэндальфа, и фандом сразу додумал роман: но что на самом деле было между ними — разбираемся
Кис-кис, мяу! Угадайте, из каких 5 советских фильмов эти кадры с кошками — справятся только настоящие знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667