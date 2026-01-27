Меню
Фильмы
Акыркы дем
Расписание сеансов Акыркы дем, 2025 в Кордай
28 января 2026
Расписание сеансов Акыркы дем, 28 января 2026 в Кордай
Сегодня
27
Завтра
28
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
18:25
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Флибубу
Отзывы
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
