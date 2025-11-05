Меню
Фильмы
Капитан Байтасов
Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Кордай
5 ноября 2025
Расписание сеансов Капитан Байтасов, 5 ноября 2025 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Капитан Байтасов»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
18:10
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
