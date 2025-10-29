Меню
Киноафиша
Кордай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Капитан Байтасов
Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Кордай
29 октября 2025
Расписание сеансов Капитан Байтасов, 29 октября 2025 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
26
Завтра
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Капитан Байтасов»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
21:50
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Бэмби: Лесной кошмар
Отзывы
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Возраст берет свое: эксперт разобрал, почему ботокс не спас 53-летнюю Кэмерон Диаз, а только подчеркнул усталость
Так кто же все-таки сильнее, Наруто или Саске? Фанаты спорят годами, но ответ все-таки очевиден
Афиша с кенгуру-боксером и агитационный плакат времен СССР: все отсылки к России в культовом сериале «Друзья»
Что происходит с Хищником, который нарушил Кодекс Яутджа: ответ дали в фильме 2018 года
Почему после щелчка Таноса в живых осталась именно эта кучка Мстителей? Не зря этот момент ждали целых 10 лет
Не только 29 августа 1997 года: сколько раз во вселенной «Терминатора» человечество пережило Судный день
Даже путешествия во времени есть: 3 полнометражных мультфильма «Три кота», о которых мало кто знает
Не просто носитель для Камня Разума: 3 доказательства того, что Вижн — самый недооцененный член команды «Мстителей»
Удивительно, но есть даже хит из Индии: 4 сериала 2025 года, которые получили оценку выше 9 на IMDb
Даже предательство Кывылджим не спасло ситуацию: что происходит с «Клюквенным щербетом» и его рейтингами
Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил
«Оверлук» — не просто дом с привидениями: эта фанатская теория объясняет глубокий смысл фильма «Сияние»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667