Киноафиша
Фильмы
Убежище
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Кордай
8 февраля 2026
Расписание сеансов Убежище, 8 февраля 2026 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
09:05
от 1800 ₸
17:55
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
