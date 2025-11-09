Меню
Фильмы
Перемирие
Расписание сеансов Перемирие, 2025 в Кордай
9 ноября 2025
Расписание сеансов Перемирие, 9 ноября 2025 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
9
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Перемирие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
13:00
от 1600 ₸
23:55
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
