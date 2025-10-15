Меню
Киноафиша
Фильмы
Теплое гнездо
Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Кордай
15 октября 2025
Расписание сеансов Теплое гнездо, 15 октября 2025 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
14
ср
15
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
13:25
от 1600 ₸
20:00
от 1800 ₸
22:15
от 1800 ₸
23:25
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
