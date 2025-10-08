Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Немолодые молодожены Расписание сеансов Немолодые молодожены, 2025 в Кордай 8 октября 2025

Расписание сеансов Немолодые молодожены, 8 октября 2025 в Кордай

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 6 вт 7 ср 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Немолодые молодожены»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
10:00 от 1600 ₸
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Эта серия «Игры престолов» до сих пор считается лучшей битвой в истории телевидения: нет, это не «Долгая Ночь»
Султанша, которая поссорила три страны: кем на самом деле была Хюррем — русской, украинкой или полькой?
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре
В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце
Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом
Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа?
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?
На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу
Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя
Netflix бросил вызов «Йеллоустоуну»: в вестерне «Покинутые» две семьи связаны преступлением, тайной и землей с серебром — и тут начинается битва
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше