Киноафиша Фильмы Немолодые молодожены Расписание сеансов Немолодые молодожены, 2025 в Кордай 30 сентября 2025

Расписание сеансов Немолодые молодожены, 30 сентября 2025 в Кордай

Завтра 30 ср 1
Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
09:00 от 1600 ₸ 17:15 от 1800 ₸
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
