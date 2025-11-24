Меню
Фильмы
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Расписание сеансов Бессмертный: Кровавая дорога домой, 2025 в Кордай
24 ноября 2025
Расписание сеансов Бессмертный: Кровавая дорога домой, 24 ноября 2025 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
24
вт
25
ср
26
Как купить билеты на сеанс фильма «Бессмертный: Кровавая дорога домой»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
16:30
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
