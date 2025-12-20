Меню
Киноафиша Фильмы Вечность Расписание сеансов Вечность, 2025 в Кордай

Расписание сеансов Вечность, 2025 в Кордай

Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
19:40 от 1800 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Тайна зубных фей
Тайна зубных фей
2025, США, анимация
