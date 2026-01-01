Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы 28 лет спустя Расписание сеансов 28 лет спустя, 2025 в Кордай

Расписание сеансов 28 лет спустя, 2025 в Кордай

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Даже жертву Оди в конце обесценили: 3 персонажа «Очень странных дел», которым сделали ужасный финал
Даже такие сложные истории, как «Дюна», ожили на экране: 5 фильмов, основанных на «не экранизируемых» книгах
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен»
Эта советская комедия — настоящий символ Старого Нового года: но сейчас про нее все забыли
Студия «Мельница» славится не только «Тремя богатырями»: вот еще 5 мультфильмов, которые нельзя упускать
На теле Сириуса Блэка написана вся его судьба: вот что на самом деле значат его татуировки — расшифровываем самые главные
Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры
С черной формой СС «17 мгновений весны» прокололись по-крупному: зрители до сих пор обсуждают этот исторический ляп
Ждем не только «Первый отдел» и «Невский»: какие сериалы готовят к продолжению Wink, START, Кинопоиск и СТС в 2026-м
4 легких российских сериала, которые помогут дождаться весны: хватит на все оставшиеся 44 дня
Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше