Киноафиша
Фильмы
Хищник: Планета смерти
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Хищник: Планета смерти»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
14:50
от 1600 ₸
23:55
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Ни в «Звездных войнах», ни в «Миротворце» не объяснили: как на самом деле выглядят джавы? Мы не уверены даже, есть ли у них глаза
«Мой мозг фактически не функционировал»: Роберт Паттинсон откровенно рассказал, как выживал на съемках «Дюны 3» при +50
17 ноября НТВ выпускает продолжение культового сериала с Панфиловым: авторитетный Брагин атакует, Жарова пытается вернуть прошлое
Он выбрал войну, она — выживание? Почему на самом деле расстались Геральт и Цири в «Ведьмаке»
Назван самый идеальный мужчина на экране: он обошел и Джона Сноу, и Серкана Болата, и даже Костю из «Кухни»
Зрители возмутились, когда Поттер в финале сломал Бузинную палочку: мало кто знает, что в книгах он поступил еще глупее
Пока ждем «Трассу 2»: 6 детективных сериалов из России, которые заводят в такие же тёмные тупики — и там затаился маньяк
Пока все смотрят «Ведьмака» и «Бриджертонов»: вот 4 сериала Netflix, которые лучше любого громкого хита
Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь!
Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть
Не Джек и не Роза: вот кто на самом деле главный персонаж «Титаника» — все это время она была перед глазами
Зрители восторгаются, а ученые хватаются за голову: 3 научно-фантастических фильма с кучей ляпов — даже «Интерстеллар»
