Меню
Киноафиша
Кордай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Кордай
3 марта 2026
Расписание сеансов Крик 7, 3 марта 2026 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Завтра
3
ср
4
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Крик 7»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
17:50
от 2000 ₸
21:40
от 2000 ₸
23:55
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Кит-убийца
Отзывы
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Эти фильмы даже американцам показать не стыдно: Михалков советует иностранцам ленту с Колесниковым из «Первого отдела»
«Залипательные» мини-сериалы от Okko, от которых сложно оторваться: а в киноленте №1 играет Янковский — рекомендую
Не только вечный Брагин: эти 3 сериала с Иваном Колесниковым не стоит упускать — стал украшением
Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру
Дойдет даже до убийства Талькова: стало известно, что покажут в 6 сезоне «Первого отдела»
Т-1000 не убил Сару Коннор в финале «Терминатора»: разбираемся, это хитрый план или сценарный ляп?
«Первому отделу» пришлось подвинуться: ТОП-3 проекта на ИВИ, которые зрители смотрят прямо сейчас
Эти 4 комедии точно не стоит пропускать в кино в марте: №2 добавили в «буду смотреть» 800 тысяч человек
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея
Во всех фильмах Гайдая — Шурик не тот же самый? В Сети выяснили, что общего у героя советских хитов и сказочного Ивана-царевича
В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7
Дания, Канада и США: неожиданные детективные находки для тех, кто устал от банальных расследований
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667