Меню
Киноафиша
Кордай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Черный телефон 2
Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Кордай
Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Кордай
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Черный телефон 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
10:00
от 1600 ₸
16:45
от 1800 ₸
19:40
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Черный телефон 2
Отзывы
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Бэмби: Лесной кошмар
Отзывы
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Тайна зубных фей
Отзывы
2025, США, анимация
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Почему маме Паши всего 37 лет? Третий сезон «Праздников» усилят новой неожиданной героиней
Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение
Два удара ножом в живот — и хоть бы хны: позорный киноляп с Арьей Старк, который разрушил реализм «Игры престолов»
На Западе назвали 5 аниме, которые почти во всем круче «Аркейна»: с №2 в России согласятся едва ли, к №3 вопросов нет
Конспирологи, инопланетяне и черная сатира: у Sci-Fi-новинки с лысой Эммой Стоун почти идеальный рейтинг – и серьезный недостаток лишь один
«Сериал честно понравился, но есть одно но»: «Олдскул» с Ароновой закончился – стоит ли его смотреть тем, кто еще не начинал?
«Уровень седьмого класса средней школы»: Отар Кушанашвили разнес в пух и прах Козловского в сериале «Бар "Один звонок"»
Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам
«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан назвал своего фаворита на «Оскар-2026» – Ди Каприо с его «Битвой за битвой» в пролете
Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга
«Прострелил ему зад и прикончил»: в первом финале «Криминального чтива» было море крови – Тарантино поменял все в последний момент
Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667