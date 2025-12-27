Меню
Киноафиша
Кордай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Кордай
28 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 28 декабря 2025 в Кордай
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Сегодня
27
Завтра
28
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qorday Cinema
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
14:40
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Только эта невеста в «Великолепном веке» была в белом, а не красном платье: почему была нарушена турецкая традиция?
Первую сказку «Морозко» сняли еще в 1924 году и сразу же запретили: власти не оценили возвращение к истокам
«Наш папа – Дед Мороз!» и еще 5 новогодних российских фильмов на ИВИ: идеальны для просмотра в конце декабря
Журнал HELLO! назвал лучший российский сериал 2025 года: и это — одна из лучших ролей Ивана Янковского
Где снимали знаменитые фильмы с новогодней атмосферой: локации из «Иронии судьбы», «Чародеев» и других
Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался
Как учатся в Хогвартсе на самом деле: сколько лет, курсов и уроков проходит Гарри Поттер от письма совы до выпуска
Фанаты нашли связь между Генри Крилом и Джойс в «Очень странных делах»: именно поэтому Векна выбрал Уилла
10 лет назад зрители смотрели только этот сериал на НТВ: что будет если смешать «Во все тяжкие» с «Ликвидацией» и позвать на главную роль Гармаша
Маколей Калкин оказался главным злодеем? «Фоллаут» намекнул, кого он играет во 2 сезоне — 31 декабря все и узнаем
В 2025 году в России вышло сразу 17 сильных и цепляющих сериалов: среди них и «Аутсорс», и «Тоннель», и «Камбэк»
«Дюну» боготворят, но есть и другие: 5 экранизаций научно-фантастических романов, превзошедших оригинал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667