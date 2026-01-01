Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа

Помните, как Катя из «Курьера» вдруг начинает голосить «Жил на свете козёл…»? Вот, что это значило на самом деле

Как брачный аферист из СССР стал прототипом сериала «Казанова»: многие женщины ждали его до последнего

Универсальный ключ и дом, где нельзя включать свет: 2 мистических триллера, которые стоит пересмотреть

Мир после репликантов: что известно о новом фантастическом сериале «Бегущий по лезвию 2099»

Почему на «Чебурашку 2» идут даже те, кто редко ходит в кино: фильм уже собрал почти 5 млрд рублей

Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест)

Тут и приговорённые к казни, и 90-е - но это не «Аутсорс»: напрасно забытый сериал НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8.1

Не «по школьной программе»: современные экранизации классики, которые смотрятся на одном дыхании

О «делориане» мечтали все фанаты «Назад в будущее»: так почему же его так ненавидел Марти Макфлай

Что смотреть после «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: 5 сериалов, где зло прикидывается привычкой