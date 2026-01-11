Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Кордай 12 января 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 12 января 2026 в Кордай

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 вт 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, RU
11:45 от 1600 ₸ 18:35 от 1800 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест)
Как брачный аферист из СССР стал прототипом сериала «Казанова»: многие женщины ждали его до последнего
Тут и приговорённые к казни, и 90-е - но это не «Аутсорс»: напрасно забытый сериал НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8.1
Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа
Мир после репликантов: что известно о новом фантастическом сериале «Бегущий по лезвию 2099»
Помните, как Катя из «Курьера» вдруг начинает голосить «Жил на свете козёл…»? Вот, что это значило на самом деле
О «делориане» мечтали все фанаты «Назад в будущее»: так почему же его так ненавидел Марти Макфлай
Он больше не Мститель и ничего не помнит: сериал «Квест Вижна» от Marvel расскажет о роботе-андроиде, которого убил Танос — но он выжил
Универсальный ключ и дом, где нельзя включать свет: 2 мистических триллера, которые стоит пересмотреть
Что смотреть после «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: 5 сериалов, где зло прикидывается привычкой
Не «по школьной программе»: современные экранизации классики, которые смотрятся на одном дыхании
Почему на «Чебурашку 2» идут даже те, кто редко ходит в кино: фильм уже собрал почти 5 млрд рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше