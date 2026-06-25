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Киноафиша Фильмы Бишарашки в Индии: В поисках мамы Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Петропавловске 28 июня 2026

Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 28 июня 2026 в Петропавловске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бишарашки в Индии: В поисках мамы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
14:50 от 1900 ₸ 18:55 от 2200 ₸ 20:30 от 2200 ₸ 22:05 от 2200 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, KZ
15:20 от 1300 ₸ 16:55 от 1300 ₸ 20:00 от 1800 ₸ 21:20 от 1800 ₸
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