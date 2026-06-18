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Когда солнце взойдет с запада
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Петропавловске
19 июня 2026
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 19 июня 2026 в Петропавловске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»?
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Низкая цена
20:50
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Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
23:30
от 5000 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
22:15
от 2000 ₸
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