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Папасының қызы
Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Петропавловске
9 июня 2026
Расписание сеансов Папасының қызы, 9 июня 2026 в Петропавловске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:15
от 2700 ₸
11:50
от 1700 ₸
12:10
от 1700 ₸
15:05
от 1700 ₸
17:15
от 2700 ₸
20:25
от 3000 ₸
22:25
от 2000 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, KZ
10:20
от 1100 ₸
11:45
от 1100 ₸
16:30
от 1300 ₸
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