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Кассандра
Расписание сеансов Кассандра, 2026 в Петропавловске
9 июня 2026
Расписание сеансов Кассандра, 9 июня 2026 в Петропавловске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Кассандра»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
12:15
от 1900 ₸
13:40
от 1900 ₸
20:00
от 2200 ₸
22:00
от 2200 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, KZ
14:30
от 1300 ₸
22:30
от 1500 ₸
23:55
от 1500 ₸
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