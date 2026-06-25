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Киноафиша Фильмы Побег из волшебного измерения Расписание сеансов Побег из волшебного измерения, 2026 в Петропавловске 1 июля 2026

Расписание сеансов Побег из волшебного измерения, 1 июля 2026 в Петропавловске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 25 Завтра 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Побег из волшебного измерения»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
10:40 от 1900 ₸ 14:50 от 1900 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
11:20 от 1100 ₸ 15:10 от 1300 ₸
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