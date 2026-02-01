Меню
Киноафиша
Петропавловск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ғашықпын саған
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в Петропавловске
23 февраля 2026
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 23 февраля 2026 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ғашықпын саған»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, KZ
16:00
от 1200 ₸
20:40
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Верни меня из мёртвых
Отзывы
2025, Италия, ужасы, триллер
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода
Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры
«Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры)
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен
Сюжет не хуже «Фишера»: этот криминальный детектив основан на реальных событиях — «Папина дочка» сыграла блестяще
Prime Video в феврале выпустил настоящую «бомбу»: всего 8 серий по 50 минут — идеально для запойного уикэнда
Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве
Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала»
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667