В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу

«Ешь, молись, люби» по-русски: 8 марта обязательно посмотрю драмеди «К себе нежно»

Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»

Сталкера ловили и опять не поймали: эту линию в 5 сезоне «Первого отдела» не поняли даже преданные фанаты

«Стремно сказать»: звезда «Аутсорса» и «Трассы» Данил Стеклов признался, какие фильмы пересматривал чаще всего — Балабанов в топе

Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша

Первый же кадр из сериала «Бог войны» обрушил соцсети фанатов видеоигры: «Это похоже на косплей»

Зрители думали, что спин-оффы по «Игре престолов» закончились, но нет: грядет самый грандиозный проект — в виде фильма

Для фанатов «Территории» НТВ — идеально: что стоит ждать от новинки-2026 «Большая земля»

Если обожаете «Метод», то эти 3 российских сериала пропустить нельзя: везде детективы с необычным подходом

4 турецких сериала, которые стоит посмотреть всем: личный топ Бурака Озчивита — «Великолепный век» тоже в списке