Киноафиша
Фильмы
Гипноз
Расписание сеансов Гипноз, 2026 в Петропавловске
1 февраля 2026
Расписание сеансов Гипноз, 1 февраля 2026 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Гипноз»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, KZ
10:40
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
На помощь!
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
