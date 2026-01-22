Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Гипноз Расписание сеансов Гипноз, 2026 в Петропавловске 28 января 2026

Расписание сеансов Гипноз, 28 января 2026 в Петропавловске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гипноз»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, KZ
11:15 от 1200 ₸ 17:05 от 1200 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше