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Зверолюция
Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Петропавловске
23 июня 2026
Расписание сеансов Зверолюция, 23 июня 2026 в Петропавловске
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:05
от 1700 ₸
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